警隊成員不展示警員編號遭覆核　警上訴提新證據指行動呼號制度有效 (11:57)

高等法院法官周家明前年裁定司法覆核部分申請人勝訴，包括2019年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯，以及記協。

警方不服裁決，前年12月提上訴，並在7個月後申請呈交兩項新證據。前者證明警方採取措施，確保替代警員編號的行動呼號及「字母數字式代碼」制度有效運作，包括警方曾向警員介紹行動呼號制度、修正實施時的問題等；後者則是警察投訴課的最新數據，包括有多少宗個案是申訴人不知道警員的代號，但投訴課仍能辨認肇事警員。

首席法官潘兆初及上訴庭副庭長關淑馨認為，高院裁決時，充分考慮部分警員沒有清楚展示行動呼號，亦無證據顯示警方採取措施改善，故若能證明警方如何推行行動呼號制度，足以左右裁決；雖然申請人質疑證據的效用，例如警方僅舉辦一次簡介會，亦沒有提供使用行動呼號的書面指引，且警方根本沒有紀錄任何警員不展示行動呼號。但上訴庭認為不需要在此階段處理爭議，批准警方呈交新證據。

至於涉及警察投訴課處理投訴的數據，上訴庭認為與覆核案無關，不會影響裁決，拒批警方呈交。