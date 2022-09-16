陳梓華李宇軒認勾結外國案　官押後至黎智英案審結後判刑 (11:40)

律政司代表為署理高級檢控官陳穎琛；陳梓華由大律師蕭國辰、律政司前副刑事檢控專員、資深大律師李紹強代表；李宇軒則由前律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表。陳梓華及李宇軒精神不俗，兩人於聆訊時抄下筆記。

辯方表示，黎智英及《蘋果日報》案將於12月1日開審，料明年1月審結，故雙方建議把本案押後至1月12日再訊，以視乎該案進度。法官李運騰同意，但指不肯定該案會否延遲，屆時若黎智英案仍未審結，法庭會書面通知與訟各方，再押後聆訊日期。李官另提及，因另宗《國安法》案針對最低刑期作出上訴，暫未有結果，故對本案的認罪判刑扣減或有影響。

控罪稱，被告陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲）於2020年7月至今年2月15日，與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員對港府或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動。