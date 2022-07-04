孫玉菡：院舍院友三針接種率提早達標　團體經平安鐘接觸逾3700長者僅約100人願接種 (15:18)

孫玉菡表示，其領導的安老院舍專責組至今舉行3次會議，透過各項措施建立屏障，加強對院舍支援。他提到社署已聯同機電工程署及屋宇署，巡視全港私營及自負盈虧院舍，檢查通風設備及提出改善建議，並由賽馬會慈善信託基金資助院舍添置空氣淨化器等器材，及負壓流動方艙作隔離及檢疫之用。

長者安居協會指接觸逾3700長者僅約100人願打針 認接種比率不高

早前政府本月委託長者安居協會，透過接觸一線通平安鐘的使用者，向未接種疫苗的長者解說。長者安居協會行政總裁王虹虹於港台節目指，有關工作於上星期展開，現已接觸逾3700名從未接種疫苗的長者，已有超過100位長者成功預約接種疫苗，承認接種比率不高。

王虹虹解釋，是次計劃並沒有訂立配額或目標，但經接觸的長者接種疫苗比率低於5%。他稱，鑑於有長者年紀大且行動不便，加上不知道有上門打針服務，甚至擔心疫苗副作用及家人反對，故有長者從未接種疫苗。她希望以三個月時間傳遞正確資訊，藉此說服長者在冬季高峰期前接種疫苗，並再次呼籲長者在12月前完成接種三劑疫苗。