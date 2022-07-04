坪洋村掘出屍體推斷死去8至10天　疑欠債360萬惹禍 (21:18)

警方昨到粉嶺聯和墟拘捕2名分別64歲及29歲的本地男子，報稱無業，兩人正扣留調查，其後將被暫控謀殺罪名，明天將到粉嶺法庭提訊，不排除會加控勒索罪。警方指，被捕兩人為村民關係，而死者與其中一名疑犯是朋友。

新界北總區高級警司（刑事） 陳江明指，上周一（5日）接獲一名女子報案，指其51歲丈夫下午離開住所午膳後便失聯，她於傍晚時分收到不明來歷人士的電話及短訊，對方要求她代丈夫償還360萬的債務，女子聯絡事主不果，同日報案求助。

新界北總區重案組跟進調查後相信事主已遇害，昨早拘捕疑犯，至今早到打鼓嶺坪原路關帝廟對開30米的山邊草叢內掘出事主屍體。陳江明稱：「當時屍體藏於地下30厘米，先有一層水泥掩蓋，上面再加一啲沙泥」。法醫經初步檢驗，發現死者頭部、手被膠布捆綁，左胸有一個用硬物刺傷的傷口，估計事主已死去8至10日，死因有待確定。根據調查所得，事主於失聯當天自願登上疑犯車輛，車輛於同日下午2時至3時多次出現於事主遇害地點，與法醫推斷的死亡時間吻合。

警方相信，死因疑因債務問題而被人帶到現場進行交涉，其間死者被人以利器襲擊，再被埋葬至草叢地下，其後有人向死者家屬進行勒索。警方相信部分涉案金額涉賭債，正遁債務種類、數額等方向作出調查，不排除有更多人牽涉其中。

警員今日鑿開頂部石屎掘出屍體，洞口內有一小撮毛髮，周遭有部分水泥的顏色較深，估計有液體滲進，現場有一陣濃烈屍臭味傳出。屍體下午由仵工舁走。