53歲無業漢Telegram頻道提光時、港獨認煽動　官指帖文感染力低判囚四個月 (17:06)

被告陳永霖（53歲）承認於前年7月20日至今年6月10日，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Telegram發布及/或待續展示陳述、相片和海報；他另承認今年6月26日在太古城漢宮閣某單位，管有兩部無線電對講機。

辯方求情指，涉案的23則帖文全為轉發他人帖文和圖片，被告只是「人send佢又send」，純粹鼓勵他人關注社會事件。該頻道僅有500多名成員，其中只有4名用戶曾發言，可謂「幾個人喺度自言自語」，情况較同類型案件輕微，望法庭以半年或以下為量刑起點，甚至考慮被告已還押兩個月，判處緩刑。

辯方形容被告一生平凡且不順遂，但為人善良率直，甚至有自幼稚園認識的朋友為他撰求情信。被告在2000年確診精神病，需要覆診，並在2010年離婚，2014年失業，需領傷殘津貼。被告的父親在2015年離世後，他與現年82歲的母親相依為命。被告後來認識現時的未婚妻，兩人打算結婚，惟因本案受阻。被告聞言望向旁聽席的親友。