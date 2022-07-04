新冠疫情｜盧寵茂批新冠與流感死亡率相若屬以偏概全　歐家榮指不應抽取特定時段數據比較 (17:51)

盧寵茂於網誌不點名批評有人只利用部分數據，企圖說明新冠疫情與季節性流感相若，認為是以偏概全的說法，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。他重申，新冠疫情並非等於季節性流感。盧寵茂表示，由第五波疫情爆發至今，本港有逾9500名確診者死亡，平均死亡率約0.6%，形容數字「是鐵一般的事實、改不了的數字」，與歷年季節性流感平均死亡率的0.1%作比較，屬最為恰當。

盧寵茂稱，若單純只用今年5月到至今的0.1%新冠死亡率，與季節性流感平均死亡率作比較，直指是「犯了嚴重選擇性偏誤」，形容說法無視數千確診死亡者的不幸，誤導市民輕視新冠疫情。他又指，若以相同時間作比較，即由今年5月到至今，本港流感死亡率其實為0。他強調，有多項事實及指標數據均說明，新冠疫情並非如季節性流感般輕微，例如新冠病毒的傳播力較強、變異快、免疫逃逸能力高等。另外，兒童對新冠病毒免疫能力低，導致感染後可能出現併發症及死亡，又指新冠病毒會引發「長新冠」後遺症。

歐家榮：五月起染疫死亡率確回落 惟受不同因素影響

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦於疫情記者會指，單以今年5月到至今的新冠死亡率，與季節性流感平均死亡率作比較，做法並不恰當，強調只用兩、三個月數據會有誤導。他指由今年5月起，新冠染疫死亡率確有回落，但涉及疫苗接種率上升及政府實行不同防疫措施等因素。

歐家榮指，目前未有證據顯示Omicron BA.4或BA.5比以往病毒株引發的病况較輕微，亦不排除日後出現新變種病毒，也有機會影響新冠死亡率。

至於本港疫情趨勢，歐家榮表示，今日確診數字由周二的低位回升至超過8000宗，料假期感染個案會在近期浮現，須密切觀察陽性數字，同時他表示，幾日或一周的短期數字難有效評估疫情整體走勢，須觀察兩星期方能有較爲明確的分析。

歐家榮亦表示，近日疫情監測數據較樂觀，污水監測人均病毒量及病毒即時有效繁殖率均下降，其中病毒即時有效繁殖率跌至接近1。不過他也表示，曾於今年2至4月份染疫的市民免疫力開始下降，若不及時打齊疫苗，感染風險亦會增加，呼籲市民盡早接種疫苗。