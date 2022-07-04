新冠疫情｜盧寵茂批新冠與流感死亡率相若屬以偏概全　歐家榮指不應抽取特定時段數據比較 (17:51)

本港新增8187宗新冠陽性個案，包括8023宗本地個案及164宗輸入個案，增6宗死亡個案，包括2男4女，年齡介乎73至95歲，當中5人未完成接種三劑疫苗。本地疫情焦點集中於新冠病毒與流感死亡率比較。醫院管理局前行政總裁梁栢賢早前指出，若由今年5月起的數據顯示，本港染疫個案的「粗病死率」已由0.6%大幅下降至0.098%，與季節性流感死亡率相若。醫務衛生局長盧寵茂今日（15日）發表網誌反駁，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦於疫情記者會主動回應相關說法。
盧寵茂於網誌不點名批評有人只利用部分數據，企圖說明新冠疫情與季節性流感相若，認為是以偏概全的說法，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。他重申，新冠疫情並非等於季節性流感。盧寵茂表示，由第五波疫情爆發至今，本港有逾9500名確診者死亡，平均死亡率約0.6%，形容數字「是鐵一般的事實、改不了的數字」，與歷年季節性流感平均死亡率的0.1%作比較，屬最為恰當。
盧寵茂稱，若單純只用今年5月到至今的0.1%新冠死亡率，與季節性流感平均死亡率作比較，直指是「犯了嚴重選擇性偏誤」，形容說法無視數千確診死亡者的不幸，誤導市民輕視新冠疫情。他又指，若以相同時間作比較，即由今年5月到至今，本港流感死亡率其實為0。他強調，有多項事實及指標數據均說明，新冠疫情並非如季節性流感般輕微，例如新冠病毒的傳播力較強、變異快、免疫逃逸能力高等。另外，兒童對新冠病毒免疫能力低，導致感染後可能出現併發症及死亡，又指新冠病毒會引發「長新冠」後遺症。
歐家榮：五月起染疫死亡率確回落 惟受不同因素影響
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦於疫情記者會指，單以今年5月到至今的新冠死亡率，與季節性流感平均死亡率作比較，做法並不恰當，強調只用兩、三個月數據會有誤導。他指由今年5月起，新冠染疫死亡率確有回落，但涉及疫苗接種率上升及政府實行不同防疫措施等因素。
歐家榮指，目前未有證據顯示Omicron BA.4或BA.5比以往病毒株引發的病况較輕微，亦不排除日後出現新變種病毒，也有機會影響新冠死亡率。
至於本港疫情趨勢，歐家榮表示，今日確診數字由周二的低位回升至超過8000宗，料假期感染個案會在近期浮現，須密切觀察陽性數字，同時他表示，幾日或一周的短期數字難有效評估疫情整體走勢，須觀察兩星期方能有較爲明確的分析。
歐家榮亦表示，近日疫情監測數據較樂觀，污水監測人均病毒量及病毒即時有效繁殖率均下降，其中病毒即時有效繁殖率跌至接近1。不過他也表示，曾於今年2至4月份染疫的市民免疫力開始下降，若不及時打齊疫苗，感染風險亦會增加，呼籲市民盡早接種疫苗。