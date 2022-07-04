女警分娩不治死因研訊　負責解剖醫生指殘留事主體內胎盤組織或屬致死遠因 (13:10)

伊院病理科醫生卓華引述解剖報告指，事主葉素欣排出的胎盤約394克重，惟子宮內膜下方有一片5乘5.5乘兩厘米的胎盤殘留物，與胎盤缺少的部分脗合。根據報告，胎盤殘留物屬「已知風險」，會影響子宮收縮。卓表示，無法肯定胎盤碎片是否足以導致事主後期的「不幸事件」，包括大量出血及引發DIC，所以他將胎盤殘留物寫入「重要原因」一欄，意指死亡的遠因。

針對死亡直接原因，卓華指事主死於DIC，因事主有嚴重出血傾向，胸膜腔及腹腔有染血分泌液，身體表面及漿膜亦有不少瘀痕，代表皮下及漿膜大面積出血，顯示凝血問題嚴重。卓解釋，DIC是一種生理變化，而根據臨床醫療診斷，事主有產後出血及子宮收縮乏力的問題，導致DIC出現。

至於事主有否經歷羊水栓塞，卓華稱視乎解剖發現的表癥，例如肺血管有胎毛、胎兒黏液等，惟事主身上沒有相關臨床證據。在裁判官提問下，卓表示即使沒有解剖發現，也不能排除羊水栓塞的可能性。聆訊明（16日）續。