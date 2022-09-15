一名男子疑涉債務糾紛　於打鼓嶺遭綁架撕票　警拘2人 (20:10)

據悉，事主懷疑涉及生意糾紛，10日前遭人綁架。其妻子見丈夫失蹤多日，遂報案求助。警方調查後鎖定疑犯身份，昨（14日）掩至粉嶺聯和墟一間食肆，假裝入內檢查食客「安心出行」，再拘捕兩名疑犯。

據了解，疑犯經盤問下揭露事主已遇害，其屍體疑遭人埋於打鼓嶺坪洋村一處山邊。今早11時，大批便衣探員及快速應變部隊警員到坪洋村拉起封鎖線，其間不准車輛及市民進入。有探員在山邊搜索遺體下落，至中午時分警方在附近一座廟宇對開200米位置發現男事主屍體，部分遭石屎覆蓋，正等候法醫到場檢驗。鑑證科人員亦在場蒐證。屍體其後由仵工舁走，警方檢走死者衣物調查。

附近有村民憶及，大批警員由前日（13日）起入村搜索，並逐戶拍門，向村民展示失蹤男子的相片，詢問是否獲悉其下落。村民鄧先生表示，透露與事主不相熟，惟認出他是年約50歲姓張村民。他指村內一向很多陌生人出入，但不擔心會影響安全，因每個路段都設有閉路電視，指「香港走唔甩」，而警方現以村公所作為指揮中心，估計用以翻查閉路電視等。有事主好友聞訊趕到坪洋村了解，其中一人向記者透露，事主有份投資食肆生意，不過對事發原因不太清楚，懷疑涉及錢債問題。

警方表示，警方正調查一宗懷疑綁架案，人員正在現場處理中。