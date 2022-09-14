稱紀律聆訊程序不當 前警長提覆核要求發放退休金 (20:36)

司法覆核申請人為歐智威，據悉他已於2022年7月6日離職；建議答辯人是警務處處長。入稟狀指出，申請人要求法庭頒下「履行義務令」，即警務處履行已批准退休的承諾，並立即發放申請人的退休金及每月長俸；另申請人要求法庭頒下「移審令」，即警務處針對申請人的紀律聆訊程序不當，要求裁定紀律聆訊無效。

警方回覆本報稱，不評論個別案件，會於司法程序完成後，就既定程序作出跟進。一般來說，警務處處長如決定取消、暫停支付或扣減有關退休警務人員仍未獲發的退休金，會按既定程序，通知相關部門作跟進。

翻查資料，被告歐智威（案發時49歲）涉於2012年12月至2013年6月間，擔任一班警員訓練課程的副班主任，負責步操訓練、紀律、食宿和社利事宜，他分別以承接上一班物資費用如熨斗、電腦等，騙取班上30名學警24萬元，之後要求學警贈送結業禮物，索取1萬元。歐被控兩項以欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益和一項公職人員行為失當罪，惟時任區院暫委法官鄭紀航裁定4項罪名全部不成立。