女社工遊行時阻差辦公罪脫律政司上訴得直發還重審　官稱原審裁斷有悖常理 (17:42)

案件爭議在於答辯人林曉樺（案發時22歲）當時共9次要求女督察出示委任證，在女督察要求出示身分證後43秒，才從銀包拿出身分證，惟沒有將證件交到女督察手上，緊握在手中，只露出一半內容，是否符合「出示身分證明文件以供查閱」的要求。

法官黃崇厚引用《警隊條例》認為，不一定要將身分證明文件交予警方拿取閱覽，即使將文件放在警員面前的枱上，亦符合法例要求，不過從證據顯示，答辯人當日行為，直至拘捕前，明顯未符合出示身分證文件以供查閱的要求。

至於答辯人重覆要求警方出示委任證及43秒後才取出身分證，是否構成阻撓，黃官認為原審裁判官在裁決時沒有充份考慮現場整體情況，答辯人是否盡了責任及願意出示身分證，答辯人的行為對警方執行職務影響的比重，加上原審裁判官對《警察通例》相關規定掌握不準確，認為裁判官當日未能對事實裁斷作出恰當的考慮，是「有侼常理」，構成法律錯誤，故接納律政司的上訴申請。