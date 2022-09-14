新冠疫情｜本港增7579宗新冠陽性個案　增10宗死亡個案 (17:02)

張竹君續指，正觀察變異病毒Omicron BA.5是否「見頂」，現時該病毒個案比例佔約70%，會繼續留意假期後是否有反彈。

學校今（14日）增1625宗呈報陽性個案，涉及785間學校，38間學校共46班須停課一周。早前有6名學生確診的香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學，累計有39名學生及14名教師確診，全校共有693名學生及87名教職員，張竹君表示，全校25班中有16班受影響，認為病毒已在校內漫延，全校須停課一周。

而早前已有3班須停課的香港仔工業學校，1C及2A班今各增4名學生確診，5個班別的學生均住在宿舍，張竹君表示，過去一周有30名學生確診，其中26名來自宿舍，宿舍分兩個舍堂，全宿20間房中有15間房有確診個案，129名住宿學生須接受檢疫。張竹君指，未發現宿舍有大型活動，但兩個舍堂會共用設施，如舍堂之間的樓梯及洗手間，或因此傳播，5個受影響班別須停課一周。

被問到為何昨（13日）學校呈報2886宗陽性個案，今日會大幅回落至1625宗，張竹君解釋昨日公布數字已累積兩三日，其實每日有約400至500宗呈報陽性個案，認為今日的數字「正常返啲」，但仍包括昨午呈報個案。