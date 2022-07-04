金鐘「反極權遊行」三人否認暴動　控方稱憑三人裝束及見警逃跑足證絕非路過 (16:16)

受審的3名被告依次為何家洛（25歲）、黃韻思（35歲）及學生何普光（22歲），同被控於2019年9月29日在金鐘政總外的一帶連同其他人參與暴動。何普光另被控一項襲警罪。

控方讀出的開案陳辭指，閉路電視拍到，身穿深色短袖上衣的女被告黃韻思曾身處政總外的人群之中；黑色衣裝打扮的被告何家洛則曾打開一把藍色雨傘，並向政總東翼行。

控方指，3名被告均在短時間內在政總一帶被捕，警方事後又在黃韻思的手提電話中發現一張於當天拍攝的照片，拍到夏愨道和添華道交界一條行人天橋上掛有「反極權」字眼的直幡，顯示她當日身處現場。控方指，根據3人的裝束、身上的物品、見到警方後逃跑等反應，證明3人曾參與暴動，絕非路過。

此外，被告何普光被偵緝警員8460制服期間不斷激烈掙扎，又用雙手向偵緝警員頭部揮拳，偵緝警員以警棍將他制服，控方認為何普光的行為已構成襲警。審訊明續。