前警員涉多次逼兒子自瀆　陪審團裁定其中四罪罪成 案件押後10月6日判刑 (19:19)

被告FSL（現47歲）於1998年至2019年任職警員，他被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。控罪發生於被告當時位於屯門的美樂花園住所，另有次涉及澳門。控方傳召事主X及兩名專家證人作供，辯方則播放被告的錄影會面。

事主X（現15歲）早前供稱，自小五起，被告在客廳播放色情片段，邀請X一同觀看。被告其後在X面前露出陽具手淫，及邀請X手淫。X曾拒絕，但遭被告以刀及藤條威嚇。被告另涉在商場逛街期間，帶X入廁所看片手淫；以及帶X到澳門酒店留宿，在房內看片手淫。

X又指，被告有次設置鏡頭，拍下與X母行房的片段，透過手機程式直播給X看。被告翌日刪除及拆除裝置，更問X「我噚日雄唔雄武？」

至於被告於警方的錄影會面中，矢口否認所有指控，重申沒有觸碰兒子下體。被告指出，X因患隱藏性陰莖，有時感不適及把手伸入褲襠，故一看到X把手伸入褲襠時會責罵他。