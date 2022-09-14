女警分娩不治死因研訊　官批醫療團隊內部溝通欠佳 (16:00)

2016年10月6日，時任伊院婦產科醫生張凱晴於產房接手診治事主葉素欣，由於事主持續出血，交由張的上司、時任婦產科副顧問醫生李栩翎處理。庭上重點在於醫生未察覺胎盤殘留物，張凱晴表示，住院醫生謝啟暘診斷事主已排出完整胎盤，她相信謝的判斷，所以沒有親自檢查。

裁判官何俊堯關注，張凱晴有否考慮事主產後出血的成因，包括羊水栓塞（AFE）或彌散性血管內凝血併發症（DIC）。張表示，內心想過AFE的可能性，但未曾與同事商討。何官聽罷質疑醫療團隊內部溝通不佳，「心入面有諗，但我無講，咁溝通啲乜？」

李栩翎則指，由於事主大量出血，團隊判斷主因是子宮乏力，決定切除子宮防止出血。被問到為何沒有替事主麻醉，伸手入子宮檢查胎盤殘餘物，李指事主曾照超聲波，沒有發現殘餘物，而且當時出血量尚可接受。

何官提及，事後發現事主併發DIC，凝血功能受損，切除子宮對事主相當危險。被問到有否考慮其他止血方案，李表示不同方案各有利弊，「事後好難話咩係最適當」，亦承認因手術安排緊急，事前沒有通知事主家屬。