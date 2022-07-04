Crostini結業｜購逾百餅卡派帖之用　將結婚客人感「丟架」　海關設專責隊跟進籲市民聯絡 (19:09)

消委會稱，暫時接獲一宗與Crostini結業相關的求助，呼籲消費者保留單據以便追討。飲食業職工總會就接獲約30位兼職及全職員工求助，並引述求助個案指，Crostini自8月份起拖欠薪金，員工近日已無法聯絡僱主。海關指截至今午5時，暫接獲一宗有關涉及該連鎖餅店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。海關呼籲已經購買相關連鎖餅店餅券或禮券的顧客盡快聯絡海關，並指高度關注事件，並已成立專責隊伍跟進，若發現有商戶違反《商品說明條例》，海關會採取執法行動。

「苦主」群組的群主Yandy接受訪問稱，她將於今年11月結婚，6月份曾電郵Crostini查詢購買餅卡事宜，並引述Crostini當時回覆指，如大量購買餅卡會有折扣，故在7月婚展花費6000多元購買201張餅卡。Yandy又指，前日（12日）已向朋友派了5張帖，豈料昨日就有朋友告知她店舖結業消息，感到非常驚慌，「現時所有餅卡都變成廢紙」，會追討賠償。

顧客陳小姐亦在7月婚展用3000多元購買110張餅卡，已向朋友派了約20張帖，指「已經派左俾朋友，覺得好丟架」，又直言「冇諗過自己會成為苦主」，並打算向消委會求助。由於陳小姐下個月結婚，急需購買其他餅卡，預計需花費多約5000元。

另外一名Crostini顧客周小姐亦在7月的婚展購買250張餅卡，共花費7500元，對結業消息感到非常無奈，認為對方應一早知道會結業，但直至中秋前仍出售禮券，「擺明呃緊我哋」。周小姐又表示，以信用卡購買餅卡，曾致電相關銀行查詢退款，有銀行職員稱如出示購買收據會較容易處理，她只期望可退款，暫無計劃報警處理。

消費會引《商品說明條例》 指若交易時已意圖不供應產品服務或屬違法

消委會指，接獲的一宗投訴屬預繳式消費，涉及西餅劵及25張飲品劵，不排除陸續收到更多投訴，呼籲受影響消費者保留單據，指每間信用卡的發卡銀行均有退款機制，若交易出現爭議，一般可要求發卡銀行協助申請退款。不過，該會提醒若顧客透過信用卡分期付款，則屬「向銀行借錢」，故未必適用於退款機制。

消委會又表示，該公司已結業並開始清盤，由於有關資產需先償還其他債權人的債務，普通消費者只屬「無抵押」債權人，在其他債權獲分賠償後，在仍有餘額的情況下，才可得到賠償。不過，消委會建議有關消費者先登記，以便追討款項。對於Crostini結業前仍在婚展銷售餅劵違法與否，消委會稱根據《商品說明條例》，如果有商戶就某產品有關產品接受付款時，意圖不供應有關產品，則屬「不當地接受付款」。