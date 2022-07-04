民主黨提施政報告建議促撤戶外口罩令、特赦社運被捕者　羅健熙稱未討論解散與否 (15:27)

特首李家超將於下月公布上任後首份《施政報告》，民主黨建議明年向市民派發1.2萬元消費券，緩解市民的經濟困難，並希望政府特赦因社運被捕的人士，作為修補與青年關係的第一步。

就防疫政策，民主黨提出取消戶外口罩令，並為疫苗通行證設「日落條款」。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，本港疫苗接種率已經很高，不少接種疫苗後產生副作用的市民對於要再打針感到擔心徬徨，期望疫苗通行證能設「日落條款」。

袁海文亦指出，目前本港疫情風險較外國嚴重，入境檢疫安排影響未打針港人以至海外人士來港，冀當局放寬入境檢疫安排放寬至與「回港易」看齊，即不設疫苗接種要求、毋須檢疫、並獲發臨時疫苗通行證。

羅健熙則表示，新政府不應迴避《基本法》列明特首和立法會最終須達致普選產生的責任，冀當局盡快做到。

政府正研究區議會改革方案，羅健熙表示區議會是香港最基層的民選議會，認為現行制度有效反映不同市民的聲音，沒有需要改變。民青局長麥美娟早前稱，考慮將分區會、防火會、滅罪會成員加入區議會，被問到在此方向下民主黨會否參選，羅健熙重申要視乎具體方案再作決定。