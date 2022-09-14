男子刀襲何君堯申上訴許可遭駁回 (13:08)

2019年11月6日區議會選舉前夕，立法會議員何君堯在屯門街站拉票時，遭一名無業男持刀施襲，造成胸口2厘米刀傷，何的保鑣亦受傷。男子被控企圖謀殺及傷人兩罪，其後承認屬交替控罪的有意圖傷人罪及傷人罪，被判囚9年。他不服刑罰，今（14日）於高院上訴庭進行上訴許可申請。上訴庭法官潘敏琦稱本案沒有合理爭辯之處，遂駁回申請，並於6個月內頒下判辭。
申請方由大律師馬維騉代表；律政司代表為署理高級檢控官陳穎琛。原審法官杜麗冰指，被告董栢輝（31歲）攜帶兩把刀，有預謀犯案，案情非常嚴重，遂就有意圖傷人罪及傷人罪，分別以監禁12年和3年為量刑起點，經認罪扣減後，判囚9年和27個月，同期執行。
申請方稱，事主何君堯沒有嚴重傷勢，且本案未有對他造成長期的心理影響。申請方又稱，《侵害人身罪條例》第十七條與企圖謀殺罪有分別，前者一般判處3至12年監禁，認為本案的判刑不屬於最高範疇，12年監禁的量刑起點屬於過重。
潘官質疑，控罪需要視乎受襲者的意圖，控方並非指控申請人有意圖殺害，而是指控他有意圖對他人構成嚴重傷害；且判刑因應不同案件的案情而有分別。
律政司一方則稱，本案發生於2019年，當時是早上的繁忙時間，被告的行為或引起衝突及造成傷害。另申請人假扮為何君堯的支持者，上前送花及希望合照，其後使用長20厘米的刀刺向何的胸口；施襲後更高呼要殺死何君堯。潘官聽取雙方陳辭後，終駁回上訴許可申請。