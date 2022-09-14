金鐘「反極權遊行」一男生認罪候判　官拒索勞教中心報告 (13:03)

辯方求情指，被告譚宇權（現24歲）案發時修讀飛機工程高級文憑，候審期間已畢業，現在空運中心任職客戶服務助理。辯方引述被告的求情信指，他低估了本案嚴重性，已明白「暴力爭取唔到任何嘢」，自言尋到人生方向，服刑時會繼續進修，冀修讀學位課程，早日出獄追夢。

辯方表示明白「治亂世用重典」，法庭須判處最重的刑罰，即遭鄭官打斷稱「法庭用合適嘅刑罰，唔好講最重，誇張咗喇」。辯方建議法庭先索取勞教中心報告再判刑，惟鄭官認為與控罪嚴重性不相稱，辯方則指勞教中心屬短期但嚴苛的刑罰，鄭官重申「法庭唔會嚴苛」，但認為勞教中心未能反映控罪嚴重性，拒絕索取報告。

案情指出，下午4時許，約500名示威者佔據政總外夏慤道行車路及行車天橋，有人向政總投擲汽油彈、使用大型投射器投擲硬物，警方警告不果，發射催淚彈及出動水炮車，近5時開始驅散，包括譚宇權在內的人群四散，速龍小隊在夏慤道東行線將譚宇權制服在地，一名女子嘗試阻止不果，二人雙雙被捕。譚宇權當時身穿黑衣，戴有防切割手套等裝備。