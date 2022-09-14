Crostini突全線結業　顧客紛留言表不滿　供應商稱欠款未找 (14:46)

連鎖西餅店Crostini昨晚（13日）在facebook專頁突然發文表示，因疫情導致經營環境惡劣，門市將會關閉並宣布全線結束營業。消息一出，有網民及受影響的顧客留言，批評店舖突然結業，結業前仍然出售餅卡，做法屬欺騙顧客，批評「今日執今日通知」，亦有人稱已購買餅卡，指「明明執都仲賣餅咭（卡），擺明呃人錢喎」。
記者中午到Crostini位處觀塘的辦公室，門外堆放過百個未開封、印有「黑色月餅盒」的紙皮箱，食品工場未有開工，裏面亦沒有員工。辦公室有開燈，但門外的門鐘疑似被拆，沒有門鐘可按進內。
有原材料供應商帶同單據嘗試到辦公室尋找職員，供應商職員稱今早讀到新聞，遂到場看看辦公室的環境，職員形容Crostini一直找數都「正正常常」，惟公司突然結業，已預料無法收回欠款，惟不願透露欠款為多少。他們當時未見任何Crostini的職員在內，逗留約5分鐘後已離去。
Crostini的facebook專頁近日仍有更新，本月亦推出中秋月餅優惠，相關帖文已被限制留言。記者曾嘗試致電Crostini，惟未有人接聽，留言信箱亦爆滿。
有受影響顧客成立whatsapp群組，目前已有逾500位成員，其中有約125人報稱有購買相關禮券，不少人購買餅卡，甚至購買超過200張餅卡。
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