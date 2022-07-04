女警伊院產後血崩亡　今開死因研訊　庭上披露醫生未發現事主子宮殘留胎盤 (18:29)

事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月6日入院誕下女嬰，之後大量出血，延至3日後離世。

事主丈夫馮遠通透過書面口供表示，妻子入院當日接受檢查，確診患上妊娠毒血症。醫生認為妻子適合生產，妻子晚上誕下女嬰，過程中只有助產士協助。妻子一度氣促頭暈，有助產士叫喚「你有無反應？唔好嚇我」。

馮表示，其間有助產士檢查妻子的血壓，發現血壓計的臂帶鬆脫，表示「做咩唔漲嘅？」，經調整後重新量度血壓。3日後，妻子再次進行止血手術，不久心臟停頓，搶救不治。馮質疑，院方沒有說明妊娠毒血症患者的催生風險，亦沒有定期量度血壓，涉及醫療疏忽。

協助事主分娩的助產士鄭健玲承認，按照無痛分娩指引，產婦須每隔15分鐘量血壓一次，惟根據醫療排版，她沒有即時記錄事主的血壓，下班後亦沒有補充資料。何官聽罷質疑，「點解你放工後唔寫，你諗住幾時先做？10日、一個月、4年定5年後？」

婦產科住院醫生謝啟暘表示，當日應助產士要求，檢查事主產後情况，發現事主子宮收縮乏力，大量出血。何官關注，謝在排版記錄事主的胎盤完整，但根據病理報告，事主子宮內有5厘米乘5.5厘米乘兩厘米的胎盤殘餘物，謝承認事後「覺得係睇錯」。研訊明（14日）續。