中四生承認七度假冒銀行職員騙逾20萬借貸保證金　還押至本月27日判刑 (17:50)

報稱學生的被告黃澤曦（現年17歲），被控於2022年3月至4月犯案，本案6名事主共損失近20萬元，另一事主在案中沒有損失。

辯方求情指，被告案發時年僅16歲，現年17歲，留級就讀中四，其父母多年前離異，後來母親再婚並誕下一女，惟後父至今無業，任職護理中心助理的母親獨力支撐家庭，被告眼見母親工作辛苦，一時愚蠢犯下本案。

案情指，被告在今年3月假扮銀行職員致電本案7名事主推銷低息貸款服務，7人均表示有意借貸，他們其後接獲「陳銘傑、何傳經律師事務所」一名何姓律師的來電指，會將一筆款項存入他們的戶口，並凍結戶口以證明其還款能力。

及後假扮為律師助理的被告先後約見6名事主，著事主償還上述款項，再簽署偽造的貸款協議書，惟6人發現支票「彈票」無法兌現，向相關銀行查詢後得知銀行不曾提供涉案借貸服務，涉案律師事務所亦無處理相關事務，6人其後報警。及至4月1日，被告與第7名事主見面時遭警方截停，被告同日被捕。