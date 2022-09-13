理大外衝突女護士認暴動還押至下月求情　另一跌打醫師否認 (18:07)

根據認罪女護士余嘉晴同意案情指，同月11日起有大批示威者進佔理大。案發當晚約10時，示威者在和警方對峙，並投擲汽油彈。警方發射催淚彈驅散，其後於11時許在圍捕行動中截獲余嘉晴，她攜有泳鏡、針筒、生理鹽水、醫療棉花、防毒面具及望遠鏡。

另外，針對其中一名不認罪男被告、跌打醫師吳卓泓案情，郭官在開審前提出，上訴庭早前裁定自稱急救員身處暴動現場，可被視為鼓勵破壞社會安寧，不構成合理辯護。郭官向辯方表示「如果你立場唔挑戰口供嘅話，佢就係認罪啦喎」，被告將「白白喪失扣減刑期」，辯方指已和被告解釋案例，其警誡下作出混合式陳述並非招認，索取指示後稱被告維持不認罪。

11名被告為舞台技術員雷曉天、無業梅晉豪、跌打醫師吳卓泓、學生吳悅橋、運輸工柯俊明、學生安俊彥、女文員潘伊晴、女學生戴卓欣、學生王智勇、學生黃添樂及女護士余嘉晴（案發時20至25歲），同被控於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。黃添樂缺席聆訊，余嘉晴承認暴動罪。吳悅橋另否認管有物品意圖損壞財產罪，即保管一罐噴漆。