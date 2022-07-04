新冠疫情｜991校共呈報2886宗新冠陽性個案 (17:44)

院舍則增10間呈報陽性個案，其中耀耆頤養院暨日間中心有7名院友及7名員工確診，最先確診為一名護理員，已接種三劑疫苗，上周六（10日）出現病徵及核酸檢測呈陽性，惟快測陰性；昨（12日）多5名院友及4名員工快測陽性；今早則再多2名院友及2名員工快測陽性。全院只有一層，分A、B兩區，共89名院友及60名員工。歐家榮表示，兩區院友及員工都分隔開，7名確診院友及7名確診員工中的兩名護士及3名護理員均來自B區，B區約40名院友須撤離至檢疫中心，而餘下兩名確診員工分別為司機及接待員，不會與院友直接接觸，工作時亦有佩戴口罩。

在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫的10歲確診男童，醫管局今（12日）稱，男童現時可自行呼吸，神智清醒，不需要高流量氧氣，情况由危殆轉為嚴重，院方會為男童安排磁力共振作進一步檢查。醫管局再呼籲，家長應盡快帶同子女接種疫苗，特別有長期病患的兒童，以避免感染後出現急性併發症、減少患上重症或死亡風險，並減低出現新冠後遺症。

東華三院黃大仙醫院出現感染群組，康復醫療護理部病房有4名女病人在昨日（12日）確診，所有病人均已接種兩劑新冠疫苗，全部目前情况穩定，相關病房已暫停接收新症及探訪安排。