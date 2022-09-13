9人涉金鐘「反極權遊行」參與暴動6人認罪押至11月求情　3人否認 (16:45)

9人案發時介乎15至28歲，依次為何家洛、劉姓學生、黃韻思、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生、劉文輝及何普光，同被控在金鐘夏慤道政總外參與暴動，何另被控一項襲警罪。劉姓學生、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生及劉文輝6人認罪；洪、陳另分別各被控一項襲警及在公眾地方管有攻擊性武器罪，兩罪獲准存檔法庭。

承認案情稱，當日下午約2萬人在銅鑼灣遊行前往政總外。4時許，約500名示威者佔據夏慤道行車路及行車天橋，有示威者向政總投擲多枚汽油彈及磚頭，又用巨型橡筋作投射器投擲硬物等。警方多次發出警告，並使用水炮車及催淚彈，近5時開始驅散示威者，6名被告均在逃跑時被捕。

其中劉姓學生被拍到拾起磚頭及投向政總，又曾打開兩傘作防護。江璧怡身穿黑色裝束、頭戴白色頭盔、洪聰滿戴上手套及「豬嘴」等，均被拍到逃離現場，洪被截停時遭警員使用警棍制服於地上。陳航生被拍到手持雨傘，另他逃跑時捉著行車道的天橋欄杆，有人捉住陳欲協助他逃走，但有警員隨即撲上去，陳被兩名警員制服伏在地上。黎浩彬及劉文輝則未被拍到在場的行為。