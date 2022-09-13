志記鎅木廠收地大限　地政催促清理　權哥感壓力：木材將被打碎感傷心 (15:44)

權哥稱，等候收地期間會繼續開門營業及處理訂單，坦言自己已74歲，也無法工作多久，對收地不會反抗。他僅期望政府盡量多給予寬限期，「唔好好似充公小販咁」，讓他們可清走鎅木廠內的木材，以及另覓處所存放。

權哥今午收到地政人員電話，他指對方向他了解木材處理情況，稱隨時都有機會到場收地，提醒他「著緊清理啲貨」。權哥估計對方未必會在今日到場，但坦言對收地感壓力，希望對方能提供確實到場日子，「唔駛再估估吓」。

連日來均有不少市民到訪鎅木廠，藝術家彭先生今以鉛筆在木板繪下志記的最後身影，他在2015年亦曾為志記作畫，稱當時木材更多，周圍由鐵皮屋組成的廠房密密麻麻，如今其他廠房的位置已成爛地，只剩志記一間猶如孤島。他稱，固然希望權叔、妹姐等志記負責人能延續理念及營運鎅木廠，但亦明白另覓處所對老人家而言十分困難，惟有希望大家盡力「影得幾多就幾多相，可以畫幾多就畫低佢」，將志記留在回憶中。

黎生夫婦亦在得知志記快將結業前來，即場花約千元購買一張手製木櫈，大讚物有所值。兩人認為志記鎅木廠及木工師父均十分難得，已買少見少，希望能夠承存下去。權哥則感謝市民特意來到這「山旮旯」地方，認為最重要是得到群眾支持。