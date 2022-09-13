中秋節警方打擊非法賽車超速 11司機被捕 (14:25)

昨晨，警方在港島南區發現7輛跑車超速飛馳及切雙白線爬頭，經部署後在深水灣截獲7輛跑車，當中兩輛掛上試車「T牌」。警方以涉嫌危險駕駛、非法賽車及違例越過雙白線拘捕7名男司機。當中一輛跑車的男司機及女乘客同時涉嫌偷車被捕。

另外，警方於行動首日（9日）巡邏期間發現一輛駕駛態度欠佳的車輛，並發現該名司機沒有持有任何有效駕駛執照。該名26歲姓蘇男司機涉嫌 「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「沒有攜帶身份證明文件」被捕。

行動中，警員利用速度及自動車牌識別綜合系統「iVAST」在體育路一帶識別一輛行車證過期的私家車。經初步調查後，該名52歲姓李男司機涉嫌「酒後駕駛」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕；又在興發街處理一宗交通意外期間發現一名46歲姓古男司機身上有酒氣，他未能通過呼氣測試，警員遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。

警員在石澳赤柱一帶進行錄影執法期間發現48輛私家車越過雙白線行駛，人員將對有關司機作出檢控；並在柴灣道、大潭道、石澳道及南區一帶發現25輛私家車懷疑曾被非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。有關車輛已被拖往鰂魚涌汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦針對駕駛未獲發牌車輛、未有展示有效行車証、高速公路不靠左駛等違例行為發出19張告票，並票控13輛違泊車輛。