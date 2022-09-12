男子倒臥安達商場簷篷 陷半昏迷送院治理 (21:23)

今日（12日）晚上7時許，警方接獲多名途人報案，指安達商場有人墮樓。消防、警方及救援人員接報到場，發現事主倒臥在商場簷篷位置，隨即將他救起。事主當時陷於半昏迷，仍有呼吸和脈搏，送往伊利沙伯醫院搶救。商場對開行人路遺下一對拖鞋及酒樽碎片。

據悉，事主年約40至50歲。警方正調查其墮樓原因，不排除有人疑受金錢問題困擾，由樓高3至4層的花園平台位置一躍而下，倒臥簷篷。

防止自殺求助熱線

機構：電話

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線：

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 嗡」﹕

Website : www.openup.hk

Facebook messenger : m.me/openup.hk

WeChat : hkopenup

SMS : 91 012 012

24小時提供緊急情緒支援服務