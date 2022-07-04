走私團伙運魚苗及HPV疫苗至內地被截 再拘3人 (17:05)

總區特遣隊高級督察阮敬豪表示，警方及海關昨凌晨展開聯合反走私行動。約12時許，人員在香港機場以西海域發現一隻可疑快艇正以時速35海里（即陸上時速75公里）高速駛離香港水域，遂出動攔截小艇將它截停，並於船上檢獲61箱鰻魚魚苗、高級和牛等凍肉，以及子宮頸癌疫苗等，快艇及走私貨品涉525萬元，經調查拘捕3名船上男子，年齡介乎18至22歲。

香港海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢提到，檢獲涉380萬的鰻魚魚苗將交由漁護署檢驗。鄧稱：「據資料顯示，鰻魚不能夠完全人工繁殖，需要用魚苗養大，而魚苗需於大海撈捕。」他估計魚苗偷運至內地進行養殖，及後供食用。鄧說，今年首次發現有不法份子偷運子宮頸癌疫苗，相關疫苗價值約80萬元，均沒有用任何冷藏設備貯存，亦沒有作正式檢驗，質素成疑，海關呼籲市民避免購買。

警方水警小艇分區指揮官署理警司劉家業表示，走私份子揀選深夜時分，偏遠的水域進行走私活動，行駛時亦未有亮起航行燈高速行駛，形容追截過程「驚險」，不過執法部門會積極跟進 ，貨物源頭仍在調查。