英女王駕崩｜英國駐港總領事館設弔唁冊 千計市民排隊3小時悼念 (15:52)

在英國駐香港總領事館門外，繼續有大批市民前來悼念，有人在領事館門外擺放鮮花和手繪卡，其中一幅是卡通角色柏靈頓熊牽著英女王的手離開；旁邊擺放英女王日常生活的照片，及外訪時與各國領袖的合照；亦有人用蠟燭擺放「ERII RIP」字樣，意指「願英女王伊利沙伯二世安息」。

市民孔女士表示，自己陪伴朋友前來悼念，由早上11時許排隊，直至下午2時許才可以進入領事館弔唁。她在分享期間不禁落淚，形容全球政治和經濟正經歷巨變，英女王離世是「象徵一個時代結束」。生於內地的她憶述，在年輕時曾到英國讀書，直到本港回歸前才返港「尋根」，認為有幸見證和受惠於英女王管治下的黃金時代。她又指自己信奉基督教，認為作為英國元首的英女王十分謙卑，深受國內和國外人民的愛戴，並將自己的權力和成就歸功於神的帶領，形容她堅持活出生命屬不簡單。

在龍尾的市民袁先生，一家四口手持鮮花前來悼念英女王。他指雖然英女王訪港時，自己年紀尚少，但是從家人口中和新聞片段得知，英女王是一位有魅力的領袖，而且關心香港，香港在殖民時期發展很好，由一個小漁村發展成國際城市，市民享有自由，她可謂功不可沒。他又指兩個女的年紀尚輕，當她們懂事後會與她們分享英女王的事蹟，指「畢竟這是香港歷史的一部分，她們需要去認識」。

從英國來港工作的Michael和Rebecca對於英女王離世感震撼，指即使天氣炎熱，他們都會堅持悼念她，又稱相比女王在位七十載，排隊三小時算不上甚麼。他們指曾經居於英國伯克郡的小鎮溫莎，即英國王室居住溫莎堡的所在地，故不時會參與王室對外開放的活動。他們形容包括他們的親友在內，英國舉國喪悼英女王，不少人身穿黑衣，去緬懷這位像祖母般親切的元首；又指英女王在位期間有不少成就，對於新世代只有機會認識英王感不習慣，惟相信英王查理斯三世經過多年準備，能夠勝任他的工作。