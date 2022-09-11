社民連街站遭警方及食環署圍封 檢走橫額 (22:09)

社民連主席陳寶瑩回覆本報查詢時指，連同她有4名社民連成員，下午約四時在銅鑼灣記利佐治街行人專用區擺設街站。不過，未正式開檔，已見有警員在附近，社民連擺設好街站，便有食環署職員連同地政總署職員到社民連的街站，向她查問有否向地政總署作申請。陳寶瑩指出，社民連不會長時間擺街站，只會於行人專用區擺兩小時，惟食環署的職員指他們沒向地政申請，違反《公眾衛生及市政條例》104條A 「禁止未經准許而展示招貼或海報」，並帶走一條寫有「濟弱扶傾，義無反顧」的橫額。社民連其後向路人派發傳單，及開咪講述對施政報告的意見。陳寶瑩透露，暫未有人收到傳票。

陳寶瑩及兩名義工已於去年7月及8月，因在旺角擺街站期間展示Patreon的二維碼（QR code），呼籲市民訂閱社民連Patreon，事後被控「沒有許可證而在公眾地方籌款」共5項傳票控罪。陳寶瑩稱社民連今午只希望表達對新政府首份施政報告的意見，形容當局現以不同的條例向他們作檢控，形容是「紅線處處」，「不知在他們法律的寶庫，會否還有其他（法律）對付表達意見的自由。」她又質疑，若不能在行人專用區展示橫額，是否日後去請願都不可攜帶橫額隨行。

食環署回覆本報查詢時指，食環署及相關部門今於銅鑼灣記利佐治街行人專用區一帶採取聯合行動，向違法人士作出檢控，並移除有關未經許可在政府土地展示的有關宣傳品，稱如有足夠證據，會向相關人士追討移走費用。

食環署又指，為打擊街上非法張貼商業海報和標語的活動，今於銅鑼灣地鐵站E3出口附近向在公眾地方以易拉架等器具，非法展示商業招貼或海報的違例者發出7張定額罰款通知書，及檢走3宗遺棄物品。