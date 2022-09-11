李少光安息禮拜 多名政商界人士到場 (19:36)

世界殯儀館門外有多名警員和保安戒備，場外擺放近300個悼念花牌，包括來自瑞安集團創辦人羅康瑞、貿發局主席林建岳、遠東發展主席邱達昌和電視廣播有限公司等。根據場刊，安息禮拜共有10個環節，由神召會禮拜堂主任牧師梁偉文進行，其中悼念儀式的嘉賓包括政務司長陳國基、行會召集人葉劉淑儀、財政副司長黃偉綸及富衛集團主席馬時亨，場刊中亦載有多張李少光生前與家人的合照。

李少光的外孫姚睿琳在場刊引述媽媽稱，天父手中有每個人的成績表，成績差是不能進天家，相信外祖父李少光必定以學霸成績進了天家；又稱希望外祖父在天父旁，偷看她的成績表時會以她為榮。她感謝外祖父當球僮陪自己打高爾夫球，回想起最後一次落場打球是7月29日，媽媽的車卻壞了，二人背著球包坐村巴、搭港鐵，轉了幾程車才到達球場，看似不順利，卻要感謝天父賜了一個非常珍貴的獨處時光。她說自己會照顧好家庭，也會把每一球打得更高更遠，因為這是自己和外祖父最近的距離。

李少光的孫女李清宜則提及，爺爺李少光衣服不多，卻會花錢給她買東西，包括一次帶她去吃日本料理後給她買背包；又指李少光雖然不會對她說甜言蜜語，更不會直白地說愛她，但她知道爺爺一直鼓勵她，也很愛她。孫女李清宜說自己現在過得挺幸福，希望爺爺在天國能看到。

對於李少光生平，場刊提及他在上月13日晚感到不適，入睡前情况緩和，惟翌日早上被發現睡夢中離世。場刊指李少光服務政府38年，其中出任保安局長九年期間，本港罪案率有所下降，整體治安保持平穩；又提到2005年韓國農民來港集會抗議世界貿易組織會議，期間演變成街頭暴亂，李少光支持警方採取果斷措施制止暴力行為，成功化解危機。