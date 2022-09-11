安達臣道工傷 校友會撥款5萬元助22歲死者遺屬 (17:40)

意外中最年輕的死者為年僅22歲的潘姓男子，他任職助理工程師，2019年於九龍工業學校中六畢業。該校校友會透露，潘來自基層家庭，在校時好學上進，並積極參與課外活動，曾任創新科技學會會長，亦獲得校外科技比賽獎項。

校友會表示，獲悉其死訊後十分哀痛，校友會基金會將撥款5萬元，協助潘家渡過難關；又呼籲校友踴躍捐助，校友會收集捐款後，會連同基金會撥款盡快轉交潘家。

另一名因意外身故的41歲許姓電工，遺下太太及兩名分別7歲與4歲的女兒。其太太更表示事發前一周發現乳癌擴至肺部，已屬第四期，情況令人關心，工權會曾透露事後接到多個市民有關捐款的查詢。香港漫畫家邱福龍日前於個人社交平台發帖文，指以價高者得的方式拍賣其筆下作品龍神的畫版，助許太家人籌款。

許太今日下午5時許透過工權會轉達訊息，指「我們家庭已暫時得到許多的資源」、「不希望資源都集中在我這個家庭」，故呼籲公眾不用再作捐款，感謝社會各界支持和捐助。

本月7日，安達臣道地盤一個高10米、長30米、重65噸的天秤懷疑操作期間塌下，擊中6個貨櫃辦公室，多名工人走避不及被困貨櫃，造成9人死傷。勞工及福利局長孫玉菡表示，不排除意外因天秤基座出現問題。