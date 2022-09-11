新冠疫情｜本港新增9033宗新冠陽性及11宗死亡 (16:40)

衛生防護中心公布，本港新增9033宗新冠陽性個案，連續第三日回落，亦是9月以來最低。新增個案包括8904宗本地個案及129宗輸入個案。另外，新增11宗死亡個案，包括8男3女，年齡介乎46至95歲。醫管局表示，新錄得死亡個案當中，6宗相信與新冠有關，4宗與新冠沒明顯關係，1宗不確定。

今日多3間學校呈報有陽性個案，均須停課一周，包括漢華中學2C班有6名學生確診，天水圍香島中學1E班累計有4名學生確診，十八鄉鄉事委員會公益社中學累計有3名學生確診。院舍則增兩間呈報陽性個案，各有1名院友確診。

此外，九龍醫院胸肺內科上周五（9日）有一名63歲男病人確診，醫管局再發現多兩名84歲男病人確診，兩名病人列為密切接觸者。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日個案似乎有回落，但仍要看長一些時間，且目前不確定Omicron BA.5的比例是否已見頂，若BA.5比例繼續上升，疫情也可能繼續上升。截至9月8日，本港BA.5佔本地個案約66.4%，張竹君說，據世衛數字，BA.5的比例佔逾8成，香港的BA.5比例會否繼續上升仍是未知之數。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，近日留醫病人數字維持在2000多至3000人，較穩定，但疫情可變化得很快，擔心中秋之後會反彈，故仍會維持第三階段安排，準備3500至4000張病牀，另亦會維持在中秋後將亞博館的病牀加至280張。