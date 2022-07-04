市建局稱過去一年審批千宗招標妥申請 沒因疫情積壓個案 將恆常化視像開標 (12:04)

韋志成表示，市建局比較及分析了推出招標妥前、後，招聘工程承建商的回標數據，顯示推出招標妥後，整體招聘承建商回標數目的中位數約37份，相比未有招標妥時，回標的中位數大約只有20份，回標數目增幅接近一倍。

韋志成又說，在今年上半年第五波疫情爆發期間，大廈法團和業主在嚴格的社交距離措施下，未能如常召開實體會議，令維修工程的開標工作需暫停，涉及約230宗個案，市建局自今年2月起試行線上視像直播開標，在煥然懿居商場內新設的「樓宇復修資源中心」的會議室會亦開放予法團免費借用，至今已大致完成處理在今年上半年有待開標的個案。他說，決定將線上視像直播開標安排恒常化，同時安排線上視像直播開標或實體會議供業主選擇，讓一些因確診或不同原因而無法親身出席開標的業主，可透過視像方式見證整個開標過程。