市建局稱過去一年審批千宗招標妥申請 沒因疫情積壓個案 將恆常化視像開標 (12:04)

將軍澳翠林邨大維修招標出現爭議，市建局行政總監韋志成在網誌表示，留意到有報道提及，有工程顧問代表向翠林邨的業主稱，市建局的「招標妥」涉較多操作程序，亦有法團委員稱，疫情下市建局積壓很多「招標妥」個案未能及時處理，韋志成認為說法有謬誤。他說，市建局2016年推出招標妥，截至今年7月底，已審批逾2,600宗申請、涉及約3,300幢樓宇、21.4萬個住宅單位；當中約1,000宗申請是在過去12個月完成審批，強調招標妥並沒因為疫情引致服務受阻，甚或出現個案積壓的情況。
韋志成表示，市建局比較及分析了推出招標妥前、後，招聘工程承建商的回標數據，顯示推出招標妥後，整體招聘承建商回標數目的中位數約37份，相比未有招標妥時，回標的中位數大約只有20份，回標數目增幅接近一倍。
韋志成又說，在今年上半年第五波疫情爆發期間，大廈法團和業主在嚴格的社交距離措施下，未能如常召開實體會議，令維修工程的開標工作需暫停，涉及約230宗個案，市建局自今年2月起試行線上視像直播開標，在煥然懿居商場內新設的「樓宇復修資源中心」的會議室會亦開放予法團免費借用，至今已大致完成處理在今年上半年有待開標的個案。他說，決定將線上視像直播開標安排恒常化，同時安排線上視像直播開標或實體會議供業主選擇，讓一些因確診或不同原因而無法親身出席開標的業主，可透過視像方式見證整個開標過程。