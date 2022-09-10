濕疹男童服中醫處方藥後臉腫 揭藥片含西藥 警拘69歲男子 (18:25)

衛生署早前接獲醫管局通報一宗涉及一名9歲男童的懷疑中毒個案，男童曾因濕疹向黃伙章求診，並獲處方藥物，當中包括一款黃色藥片，惟男童服藥後出現體重增加及臉部腫脹。男童目前情況穩定。

署方昨午收到醫管局的化驗結果，顯示病人提供的黃色藥片樣本含有西藥成分「地塞米松」，為第1部毒藥及處方藥物，屬皮質類固醇，用於治療炎症。發言人稱，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。

衛生署接獲醫管局的化驗結果後，立即突擊搜查黃伙章駐診的處所，並檢獲一批懷疑受管制藥物，當中包括該款懷疑含有西藥成分的黃色藥片、第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。因應事件，警方昨拘捕一名69歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。調查仍在進行中。

衛生署表示，會設立熱線（2961 8949）供市民查詢，明日（11日）起上午9時至下午5時運作。署方呼籲曾獲黃伙章處方黃色藥片的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護意見，市民可在辦公時間內，將有關產品送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衛生署中醫藥規管辦公室銷毀。