科技公司前僱員涉「穿櫃桶底」盜2600萬泰達幣 再買車買樓 3人被捕 (18:01)

警方網絡安全及科技罪案調查科昨日分別在大角嘴及深水埗拘捕該名26歲前僱員、該26歲報稱會計文員的女友及女友23歲、報稱餐廳侍應的胞弟，後兩者涉嫌處理贓款。

警方指，較早前接獲一間新加坡金融科技公司報案，指其香港分公司一名負責財務的前僱員，疑利用職務之便，在公司的虛擬貨幣帳戶內，盜取320萬個名為泰達幣的虛擬貨幣，價值約港幣2,600萬。警方經調查及追蹤資金流後，發現涉案人自去年11月至今年7月，分64次、每次將約5萬個泰達幣，轉至不同虛擬貨幣交易平台的電子錢包內，部分電子錢包相信由其女友及女友弟持有。

警方掌握有關資料後，遂採取拘捕行動，並在行動中成功起回價值1082萬元的資產，包括時值617萬的虛擬貨幣、465萬現金及其他資產，警方相信部分虛擬貨幣已變換成現金及其他資產，包括用以支付兩層分別價值730萬及2200萬私人住宅物業的首期、訂金及部分供款，以及一部40萬私家車，警方會繼續追查其他涉款下落，以及是否涉及其他人犯案。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁指，虛擬貨幣應用日益普及，其流通性及跨地域性，增加調查難度，呼籲市民小心使用虛擬貨幣及保管好電子錢包密碼，警方會繼續與其他持份者合作，打擊與虛擬貨幣有關的罪案。