警食環荃灣食肆票控8人　「黃店」被停晚市14日「不日結業」 (14:39)

行動中共巡查14間餐廳及酒吧，並於曹公坊、沙咀道、大壩街及路德圍1間酒吧及3間餐廳內，發現1名本地男顧客及3名本地女顧客，年齡介乎31至63歲，涉嫌違反防疫規例。4人分別未能出示「安心出行」掃描紀錄、疫苗記錄及快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），被警方發出共6張定額罰款通知書。

另外，1名酒吧女負責人及3名餐廳男負責人，年齡介乎22至38歲，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），亦被食環署職員發出傳票。

位於大壩街、被視為「黃店」的餐廳「無邊」事後於社交網站表示，當晚8時許有10多名執法人員入內巡查，因有兩名顧客未掃瞄疫苗紀錄，故被通知需要晚市停業14日，並宣報將不日結業。帖文形容，餐廳店員「一直有睇實每個客人有scan齊所有嘢先俾入」，事後亦有立即翻查閉路，發現所有客人均有掃瞄疫苗紀錄。

餐廳續無奈表示，「唔知點先可以再做好啲」、「但冇辦法出咗禁令我哋想營業都唔得」，故向已訂座的受影響客人致歉，並表示將於不日結束營業，感謝顧客支持。有網民留言質疑，執法部門如何證明食客未有掃瞄針卡。