羊村繪本案｜5人串謀發布煽動刊物罪成 今分別被判囚19個月 (14:21)

被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。5人自去年7月22日被捕，已還押12至13個月。

黎雯齡及楊逸意均解聘律師，親自陳辭。黎雯齡指出，本案審訊探討言論自由是否有界限，及自由有何代價，反問「有限制嘅自由係咪真係自由呢」，惟控方引用恐怖分子等極端案例，證明自由有限制。

郭官隨即打斷，指法庭不是表達政治宣言的地方，如被告不同意判辭，可以上訴，終院亦有外國法官，「我哋啲法院無可能隻手遮天㗎」，不必在此爭論。黎則回應「我無嘢講」，中止陳辭。

楊逸意則表示，本案與其說是審視繪本是否散播謠言，不如說是審判正確歷史觀，但究竟繪本是民間史觀還是散布謠言，「只有人心可以審判」；她又強調繪本中羊與狼的角色可以互換，是每個人的抉擇，而「我冇後悔企喺羊嗰方，我冇後悔自己嘅抉擇，惟一後悔只係趕唔切喺被捕前出版更多繪本，或者對繪本嘅質素有更多執着」。其時旁聽席有親友以紙巾拭淚。