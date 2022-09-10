楊潤雄稱桌球大師賽及國際七人欖球賽如期舉行 渣馬未定 (12:24)

楊潤雄在港台《星期六問責》表示，桌球大師賽及國際七人欖球賽來港的運動員不多，將以閉環形式舉行，相信當運動員與觀眾分隔開時，疫情傳播風險可控。被問及國際七人欖球賽觀眾可否飲酒，楊潤雄稱允許觀眾飲酒水，但要及時戴上口罩。他又說，按現時安排，由外地來港的觀眾仍須完成「3+4」檢疫安排。

至於渣馬，暫定11月20日舉辦，田徑總會日前稱，已正式向政府申請，參賽名額暫定2.5萬個，期望當局下周内有回覆。楊潤雄今日稱，暫未有最終決定，需考慮整體情况，平衡疫情傳播風險，因届時會有兩萬餘人聚集，且跑手不能戴口罩，另封路對市民生活有影響，比賽持續時間不宜太長。

本港維持入境檢疫安排，多項大型賽事取消或易地舉辦，包括原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽，楊潤雄表示，過去一周，本港每日平均新增個案破萬宗，政府須平衡風險，但相信疫情退卻后，本港仍可舉辦更多體育活動，亦會爭取主辦國際賽事。

Mirror紅館演唱會早前發生嚴重事故，楊潤雄說，當局已大致知悉事故原因，可大致歸爲物料、程序、水平等，紅館事故工作小組正與業界討論如何避免事件再發生，而事故後康文署對轄下表演場地實施的短期措施將會暫時維持。