天秤工傷遺孀上周確診患四期乳癌　憂無人照顧兩幼女 (21:54)

許太說，她得悉自己的病情後沒有哭泣，因不想增加丈夫壓力，當時還與丈夫說「我會努力，（因為）我唔捨得你，我唔會拋低你一個人」。兩人準備攜手抗癌，盡量陪伴4歲及7歲的女兒成長之際，丈夫突然離世，她形容像是上天開了一個玩笑，「先生原本係我嘅退路，如果我有個萬一，屋企兩個小朋友、老人家，佢都可以睇住，而家我留低咗，但我唔知我聽日會點...」

她憶述，意外發生當日接獲通知要到醫院，最初見到並非自己先生，仍心存僥倖，以為丈夫可能只是受傷送往不同醫院。不過，她後來被通知要到工地，深感不妙，「去工地做咩？（去得工地）一定唔可能係生者」。當她見到有白布蓋住屍體，已感到死者就是自己丈夫，親眼見到丈夫屍體後亦不敢觸碰，「我唔敢去掂我先生，我唔想去碰一個對我冇反應、冇遺言嘅（丈夫）」。

她表示，過往一直是丈夫處理家中財政，自己對家庭開支暫沒概念，坦言最大問題反而是不知道自己病情，不知明日還可否陪伴女兒，又說事發後接受了很多幫助與善意，感謝各方支援。陪同許太見記者的工權會幹事林姑娘稱，近日接獲不少市民查詢捐款事宜，工權會會代為收集及轉交，有意支援的市民可轉帳或入數至工權會帳戶。

款方法如下：

▊ 轉賬或銀行入數

恆生銀行賬戶： 295-421903-003

賬戶名稱： 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款許文明遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

▊ 郵寄支票 或 親臨工權會

支票抬頭： 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

本會地址： 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

請隨票註明【捐款許文明遺屬】並附【捐款人全名及聯絡電話】，亦可選擇以現金捐款