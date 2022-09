天秤工傷遺孀上周確診患四期乳癌　憂無人照顧兩幼女 (21:54)

許太說,她得悉自己的病情後沒有哭泣,因不想增加丈夫壓力,當時還與丈夫說「我會努力,(因為)我唔捨得你,我唔會拋低你一個人」。兩人準備攜手抗癌,盡量陪伴4歲及7歲的女兒成長之際,丈夫突然離世,她形容像是上天開了一個玩笑,「先生原本係我嘅退路,如果我有個萬一,屋企兩個小朋友、老人家,佢都可以睇住,而家我留低咗,但我唔知我聽日會點...」

她憶述,意外發生當日接獲通知要到醫院,最初見到並非自己先生,仍心存僥倖,以為丈夫可能只是受傷送往不同醫院。不過,她後來被通知要到工地,深感不妙,「去工地做咩?(去得工地)一定唔可能係生者」。當她見到有白布蓋住屍體,已感到死者就是自己丈夫,親眼見到丈夫屍體後亦不敢觸碰,「我唔敢去掂我先生,我唔想去碰一個對我冇反應、冇遺言嘅(丈夫)」。

她表示,過往一直是丈夫處理家中財政,自己對家庭開支暫沒概念,坦言最大問題反而是不知道自己病情,不知明日還可否陪伴女兒,又說事發後接受了很多幫助與善意,感謝各方支援。陪同許太見記者的工權會幹事林姑娘稱,近日接獲不少市民查詢捐款事宜,工權會會代為收集及轉交,有意支援的市民可轉帳或入數至工權會帳戶。

款方法如下:

▊ 轉賬或銀行入數

恆生銀行賬戶: 295-421903-003

賬戶名稱: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款許文明遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

▊ 郵寄支票 或 親臨工權會

支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

本會地址: 藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

請隨票註明【捐款許文明遺屬】並附【捐款人全名及聯絡電話】,亦可選擇以現金捐款