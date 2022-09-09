理大突圍首宗認暴動案 18歲女學生被判入教導所 (17:28)

法官陳廣池判刑時稱，被告李嘉希（現20歲）原為「一個乖乖囡、內向嘅小女孩」，但突然跑到火光四起的暴動現場，不分青血皂白到理大聲援支持暴徒。陳官慨嘆，可悲的是被告毫無頭緒為何這樣做，並斷送自己的學業及前途。

陳官表示，「經一事長一智」，被告會獲得守法及不易唆擺的價值觀，不會被狂熱分子推向前線，成為一場一場政治衝突的炮灰，令幕後指使者獲取政治紅利及聲夢；而被告精心查看何謂醜陋的政治後，已坦白認罪及有悔意。

陳官另引述報告稱，被告受社會氛圍影響下參與示威，故被告需要紀律培訓及更長的法定監督，提升守法品格及價值觀。陳官遂稱，為了平衡少年犯的更生，終判被告入教導所。

陳官判刑後再次就《刑事訴訟程序條例》109A條表達意見。條例列明，法庭須為少年罪犯索取報告才考慮判刑，而附表三列出一些例外罪行，惟暴動不屬例外罪行。陳官稱「世界在變、犯案手法在變、犯案者年齡亦有升降」，冀當局可認真考慮及檢討條例，令法庭判刑時因應案情、辯方求情，有更大自由度及酌情權。