劉家衡前議助襲擊罪上訴被拒 官稱受高等教育不應襲手無寸鐵市民 (17:20)

上訴人李譯喬（32歲）去年被裁判官陳慧敏裁定罪成，已服畢6個半月刑期。同案的潘書韻則在開審前離港缺席聆訊，被法庭發出拘捕令。

上訴人爭議原審裁判官沒有充份考慮上訴人的說法，即上訴人見聚集人數眾多，故向人群上方噴灑消毒液防疫。

高院原訟庭法官黎婉姬在判辭中反駁，事主當時舉起紙牌擋住上訴人，上訴人需要由高處噴射才能噴中事主，呈堂片段顯示他每次噴射液體的手法都是衝著事主，且刻意避開紙牌來噴，明顯與消毒防疫的說法矛盾；上訴人噴中事主後仍不停手，「一而再再而三」繼續噴射事主的頭部，更高舉噴壺，噴嘴向下朝著事主的頭部噴去，行為明顯是蓄意針對事主。

至於上訴人噴射的是稀釋酒精還是清潔劑，黎官指根據涉案的液體的顏色、氣味、事主的傷勢及反應，認為原審裁判官判斷液體是具刺激性的清潔劑並無不妥，且不論液體是酒精還是清潔劑，關鍵是它能刺激眼睛及皮膚，對身體造成損害，便足以定罪。