新冠疫情｜本港增10076宗新冠陽性個案　增11死包括百歲院舍院友 (16:41)

院舍方面，新增10間有呈報陽性個案，涉及11名院友，共43名院友要檢疫。至於學校，今日錄得1171宗陽性呈報，包括984名學生及187名教職員，涉及707間學校，過去7日有530間學校呈報2宗以上個案，當局建議22間學校個別班級停課一周，包括5間幼稚園、9間小學、7間中學及1間特殊學校。

被問及停課學校會否愈來愈多，張竹君表示，現時社區疫情持續嚴重，而社區約有10%的人口需回校上課或工作，料出現班級或校内聚集可能性變大。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，留意到開學後師生染疫個案增加，擔心兒童確診個案會上升，又稱自第五波疫情期間，逾11萬11歲以下兒童受感染，8月數據顯示，3歲以下確診兒童入院率達25%，最高峰時間有161名兒童入院，逾20宗為嚴重或危殆個案，而兒科病房較少，擔心對公營醫療構成壓力，呼籲家長盡快帶子女打疫苗。

中秋節將至，張竹君表示，明白市民在中秋期間會安排社交活動，提醒市民應盡量減少多人家庭活動，特別是若聚會上有長者及兒童而又未打針，會較容易感染。她呼籲市民在聚會前先做快測，若市民快測陰性但有病徵，如喉嚨痛、頭痛、發燒等，建議不要出席聚會。