財務遇挑戰 虎豹樂圃今年12月1日停止營運 (15:48)

相關租約原定2025年屆滿，政府引述虎豹音樂基金有限公司稱，虎豹樂圃營運期間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運，盡管機構努力改善虎豹樂圃的財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，於是向政府提出中止租約。政府與虎豹音樂基金有限公司詳細商討後，雙方同意該歷史建築提早交還予政府。

虎豹樂圃是第三期活化歷史建築活化項目。非牟利機構虎豹音樂基金有限公司在活化計劃下，將虎豹別墅復修及活化為虎豹樂圃，於2019年4月開始營運，提供中西音樂培訓，並開放虎豹別墅的花園和詮釋區供公眾參觀。發展局發言人表示尊重營運者的決定，會按時按租約接受虎豹別墅，同時表示會諮詢保育歷史建築諮詢委員會，以制定未來的使用方案，包括考慮把這座歷史建築加入第七期活化計劃供合資格機構申請，而在過渡期間，市民可以導賞團等形式參觀。

當局表示，在活化計劃下，非牟利機構須以社企模式於歷史建築營運有關服務，政府會提供一次過撥款資助活化工程的費用，並收取象徵式租金，及按需要並以500萬元為上限協助應付開辦成本及首兩年出現的營運赤字。另外，為紓緩新冠病疫情影響，政府曾於2020年及2022年透過第2輪及第6輪「防疫抗疫基金」，前後為包括虎豹樂圃在内的各活化計劃營運機構提供300萬元及100萬元的直接資助。