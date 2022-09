駐港解放軍今日(9日)在港府憲報刊登公告,罕有提及青山練靶場靶場區域進行「常態化組織實彈演訓」(firing practices held there regularly),特別近期發現一批外軍遺留未爆彈(unexploded bombs left behind by the other military forces), 正組織專項清理行動,呼籲市民切勿進入。