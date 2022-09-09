英女王駕崩｜市民到英駐港總領館外獻花悼念 (14:56)

現年76歲的馮先生攙扶著太太到場獻花。他表示，以往就讀官校，學校會放置英女王的照片，對女王有熟悉及親切的感情。他又說，本港過往在女王的管治下，市民生活條件得以改善，包括改革醫療及教育福利，對此非常感恩，形容「女王管理得好好」。

馮先生續說，女王對本港貢獻良多，更為太太偶像，太太獻花之際潸然淚下，哀痛之情不言而喻。

從小便移英的姚先生說，英女王在位多年，見證世界大事發生，不單屬於英國本土，更屬於世界。他說，平日任何皇家婚禮或大事均會觀看直播，對於其逝世感到難過，適逢今日放假，特地前來獻花以表心意。

姚先生形容英女王為人親民，過往到訪本港亦毫無架子，如同大家的「親戚」，故他盼繼位的查理斯能傳承皇室傳統，維繫皇室悠久的歷史。

英女王自去年10月起受健康問題困擾，步行和站立有困難，並於今年2月對新冠病毒檢測呈陽性反應。至本港周四時間，英國白金漢宮發聲明指，女王健康狀况引起醫生關注，正接受「醫學監察」。