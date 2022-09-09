金鐘「反極權遊行」11人罪成 9人各判囚3年半 2人判入教導所 (14:14)

11名被告現介乎19至29歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁文洛、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。其中張銘彥、謝梓健因新冠病毒須隔離，未有到庭。辯方指，兩人同意在他們缺席下判刑。

姚官判刑時綜合辯方求情稱，各被告沒有領導或號召角色、當時未有攜帶攻擊性武器等，冀法庭輕判。其中李穎欣懷有身孕，一度想過墮胎，幸得丈夫及家人支持，遂決定積極面對，準備獄中分娩，另她亦努力進修生物醫學；鄭曉容則運動良好，曾代表香港出賽，其求情信又指因本案連累家人感到後悔。翻查資料，鄭曉容曾代表香港參與全國青年運動會的手球項目。

姚官判刑時稱，是次大規模的暴動突然升級、沒有預謀。暴動歷時不長約20分鐘，主要是有警員衝出來拘捕及拘散，否則會造成嚴重後果。另有示威者向政總投擲雜物及汽油彈，可見暴力程度高，且目標為政總，令案情更嚴重，判刑應以4年為量刑起點。

姚官續稱，考慮被告背景良好及有悔意；辯方承認不少案情，節省法庭時間，且案件至今已相隔3年，對被告造成一定壓力，遂把量刑起點下調至3年半。至於林卓軒、梁文洛案發時分別為18歲及16歲，認為更生對他們尤為重要，故判兩人入教導所，其餘9人則判囚3年半。