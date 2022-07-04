「光城者」案多一人承認串謀煽動顛覆國家政權罪 官指被告在案中「鼓吹暴力好明顯」 (13:14)

辯方求情時形容，被告蔡永傑的言論是口號式及流於表面，沒鼓吹破壞及以武力推翻政權，但國安法指定法官郭偉健質疑被告行為已經屬於推翻國家政權，若有人接納極端思想，「一聲令下一齊起義」，後果危險，且被告「鼓吹暴力好明顯」。郭官將案件押後至下周五（16日）繼續聽取求情。

同意案情指出，蔡永傑創立政治組織「光城者」，亦是組織的發言人。於去年1月10日至5月6日，他連同另6名被告擺街站及發布網上帖文，煽動公眾以「武裝起義」推翻中國及香港特區政府。蔡在街站手持旗幟、發言和派單張，並接受訪問宣傳組織的社交平台帳號。

蔡曾經代組織收取5萬元捐款，為成員繳交干犯第599G章的罰款。他於去年2月起以5,500元月租長沙灣一個工廈單位，放置組織的器材和物資，該倉庫內有5枝氣槍及「瘟疫政治」單張，蔡的住所亦被警方檢獲長槍型氣槍等5枝氣槍及短劍。

至於蔡永傑另涉爆竊一案，指他與首被告去年5月5日凌晨在將軍澳保良局羅氏基金中學「踩線」，蔡的住所遭搜出兩支伸縮棍，他的手機內存有274張兒童色情照片和一段兒童色情影片。蔡承認管有攻擊性武器意圖作非法用途罪，爆竊和管有兒童色情物品兩罪則不予起訴。

同案另外3男3女被告早前認罪，他們依次為阮姓中六男生（現年17歲，下同）、16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲），早前已認罪。