10非裔女子涉易容戴假髮提供性服務　盜灣仔酒客財物被捕 (21:14)

灣仔警區反黑組第一隊主管蔡偉橋督察和第二隊主管陳梓銓督察今晚在記者會上表示，被捕的10名非洲裔女子，年齡介手30至53歲，俱持行街紙留港，她們在晚上及凌晨時份出動，犯案時均易容戴上不同顏色的假髮，又不時轉換住所，以逃避警方追查。她們的目標大多為外籍男子或遊客。警方接獲報案事主，包括有英國、歐洲及印度裔等，年齡介乎40至63歲，平均損失數萬，最多的一宗達48萬元。

警方稱，涉案者疑活躍於同一社交圈子及互相認識，暫無證據顯示有幕後集團操控。綜合調查所得，她們犯案手法包括窺準事主在商店交易或櫃圓機提款時，偷看他們的密碼，然後伺機偷取事主們的提款卡或信用卡，將錢財存入自已戶口；向事主提供性服務期間，在酒店或住所偷走財物變賣套現；向醉酒事主扒竊財物等。

灣仔警區反黑組聯同情報組人員經深入調查後，於今天採取拘捕行動，行動中檢取15頂假髮及一些懷疑女疑犯犯案時所穿的服飾，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。警方同時聯同跨部門人員，不定時到娛樂場所、酒吧區巡查，提醒酒客小心有關案件。