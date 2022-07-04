中聯辦副主任盧新寧出席《明報》「香港新坐標—中外文化藝術交流中心」高峰論壇主題演講【全文】 (19:40)

上午好！

很高興出席「香港新坐標——中外文化藝術交流中心」高峰論壇。首先，我謹代表香港中聯辦，對活動的舉辦表示熱烈祝賀！也藉此機會，向所有關心支持香港文化藝術發展的朋友們表示衷心感謝。

隨著香港開啟由治及興新篇章，我們欣喜地看到，香港文化事業迎來了前所未有的機遇。新一屆特區政府在家超特首帶領下，積極對接國家「十四五」規劃，新設立文化體育及旅游局，為打造中外文化藝術交流中心謀篇布局。社會各界對香港文化發展的關注和支持度明顯提升，香港的文化工作者獲得更大創作動力。上個月，回歸以來有香港作家首次獲得魯迅文學獎這一國家級獎項，讓我們倍感振奮，對香港文化未來發展充滿信心。今天我想結合學習貫徹習近平主席7月1日在港重要講話精神，談四點體會。

第一，增強文化自信，大力弘揚以愛國愛港為核心的主流價值觀。「文化是國家和民族之魂」「文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信」。在香港回歸25周年之際，習近平主席提出「希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀」。從不同的歷史時期看，根植於中華傳統文化的香港，不斷將中西文化共冶一爐，兼容並蓄、去蕪存菁，逐步形成了獨具魅力的「文化名片」，造就了眾多國際知名的交流平台。前不久舉辦的第32屆香港書展，「從香港閱讀世界」這一主題，就集中反映出香港作為國際化大都市的優勢。在香港由治及興新階段，有文化自信這一重要精神源泉，利用香港貫通中西的交流平台優勢，構建中外文化藝術交流中心，有利於弘揚愛國愛港主流價值觀，也將為推動香港未來發展提供動力。

第二，講好中國故事，不斷提升中華文化傳播力感染力。習近平主席指出，「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢」。6月份我出席香港故宮文化博物館開幕式時，就曾想，為什麼我們已經有了北京故宮博物院，還要再建一個香港故宮文化博物館？我與來港的文旅部李群副部長、故宮博物院王旭東院長深入交流後一致認為，香港故宮文化博物館不僅集中展示了中華五千年文明的深厚內涵，更重要的是它能讓中華文明與西方文明在同一平台對話，故宮文物因而展現出新的風格與價值。「文化認同是最深層次的認同」。當今世界正面臨百年未有之大變局，香港作為連接內地和國際的重要橋樑，在向世界講好中國故事、香港故事方面，「超級聯繫人」的角色非常關鍵，未來更要在中國和世界的文明對話中起特殊作用，畢竟人類共同的未來需要的是對話而不是對抗，這也是香港發展中外文化藝術交流中心的應有之義。

第三，做好頂層設計，拓展香港綜合競爭力。習近平主席強調，中央政府完全支持香港保持獨特地位和優勢。作為國際金融中心，香港往往對標紐約和倫敦。然而，香港與這兩個國際城市的差距，不只在金融市場的規模和成熟度上，更在金融之外。紐約和倫敦都可以稱為世界級文化藝術之都，它們的博物館、藝術展、歌劇音樂、出版、體育，無不是國際頂級水準，吸引世界各地的人才紛至沓來。紐約7年前就制定了綜合性文化發展戰略規劃，倫敦連續10年位居全球城市文化實力指數排行榜首。一流的文化藝術體育設施和文化「軟實力」，是衡量城市吸引力和競爭力的重要指標。這個角度看，香港打造中外文化藝術交流中心，不僅不會分散其金融中心、科創中心的重要性，更會促進香港金融、科創等總體競爭力的提升。

第四，增強發展動能，推動文化產業成為香港經濟發展新引擎。習近平主席指出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革」，並希望香港「增強發展動能」「充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」。研究香港發展的經濟學家普遍認為，香港經濟結構單一，金融業一柱擎天，貿易零售旅游等傳統行業增長乏力，經濟持續增長動能不足。而文化產業內容廣闊，容量巨大，外溢性強，短期可見成效，長期潛力無窮，應當能促進香港經濟結構的轉型升級。聽說許多朋友最近在討論香港未來發展布局時，有「南金融，北科創」的說法。我個人意見，還應加半句，「南金融，北科創，中間必須有文化。」香港不僅應當成為金融之都、科創之都，還應成為獨具魅力的“文化之都”，讓文化助力香港創新發展。今年8月，中央印發了《「十四五」文化發展規劃》，對於加快文化產業發展做出了更詳細的部署，相信香港會抓住機遇、乘勢而上，用好中央政府支持和國家文化產業政策，用好內地和國際兩個市場，推動文化產業成為香港經濟發展新引擎。

各位嘉賓，各位朋友：

未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的發展關鍵期，也是香港文化實現繁榮發展的歷史機遇期。中外文化藝術交流中心這個舞台，已經在獅子山下拉開序幕，但要真正上演精彩大戲，還需大家共同努力。相信在特區政府帶領下，香港社會各界尤其是文化界一定能起而行之，讓文化成為香港未來發展關鍵詞，讓「東方之珠」煥發更為璀璨的光彩。謝謝大家！